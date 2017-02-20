 Olcan Adın’dan siftah – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    ’dan siftah

    Olcan Adın’dan siftah
    Galatasaray'dan ayrılıp Akhisar'ın yolunu tutan dün yeni takımının formasıyla ilk golünü kaydetti. 81. dakikada karşı karşıya kaldığı Fabri'yi düzgün bir vuruşla avlamayı başardı. Tecrübeli oyuncu " çok güçlü. Hedef maçımız değildi" dedi.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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