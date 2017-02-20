 Kafkas: Kalite farkı – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kafkas: Kalite farkı

    Kafkas: Kalite farkı
    'un hocası güçlerinin 'a yetmediğini söyledi. Kafkas "Maalesef arada çok büyük kalite farkı var. Bu maç bizim için hedef maç değildi. Beşiktaş bizim rakibimiz değil. Buraya 1 veya 3 puan için gelmiştik ama maça ortak olmayı başaramadık. Hızlı hücumlarla goller bulmaya çalıştık ancak Beşiktaş'a karşı işimiz hiç kolay değildi" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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