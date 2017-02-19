Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı rakiplerine karşı fazla adamla savunma yapıp, hızlı hücuma çıkmayı amaçladıklarını belirterek, "Beklediğimden daha iyi hücuma çıktık. Savunmada istediğimizi yapamadık. Beşiktaş ile oynamak çok zor. Üst düzey takım. Bizimle ciddi kalite farkı var. Beşiktaş bizim rakibimiz değil. Kazandıkları haklı galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ligde kalma mücadelesi verdiklerini kaydeden Kafkas, "Önümüzde hedef maçlarımız var. 4'ünü kazanabilirsek benim hesaplarıma göre ligde kalırız. Hedefimiz ligde tutunabilmek." ifadelerini kullandı.