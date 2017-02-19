''Beşiktaş ile oynamak çok zor!''
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçta, savunmada düşündüklerini yapamadıklarını söyledi.
Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı rakiplerine karşı fazla adamla savunma yapıp, hızlı hücuma çıkmayı amaçladıklarını belirterek, "Beklediğimden daha iyi hücuma çıktık. Savunmada istediğimizi yapamadık. Beşiktaş ile oynamak çok zor. Üst düzey takım. Bizimle ciddi kalite farkı var. Beşiktaş bizim rakibimiz değil. Kazandıkları haklı galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Ligde kalma mücadelesi verdiklerini kaydeden Kafkas, "Önümüzde hedef maçlarımız var. 4'ünü kazanabilirsek benim hesaplarıma göre ligde kalırız. Hedefimiz ligde tutunabilmek." ifadelerini kullandı.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:11
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Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER ADAM ŞUNU DEMEK İSTEMİŞ '' DAHA İSTEDİĞİM OYUNCULARI ALAMAYAN ACİZ YÖNETİCİLER BENDEN DAHA İYİSİNİ SİZCE BULABİLİRMİ ? EĞER BULABİLİRSE..
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Toplam 2
Yorum
bjk bütün fb liler saygı duyacaksınız!!
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Yorum
Karagümrük Sıradaki gelsin
''Beşiktaş ile oynamak çok zor!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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