 Şok sakatlık – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Şok sakatlık

    Şok sakatlık
    AKHİSAR'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku. El parmağı kırılan kaleci Fatih'in 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından, orta sahanın önemli ismi Custodio da kervana katıldı. İç yan bağlarında ödem oluşan 33 yaşındaki Portekizli'nin 3 hafta oynayamayacağı bildirildi.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
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