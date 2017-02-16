Şok sakatlık
AKHİSAR'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku. El parmağı kırılan kaleci Fatih'in 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından, orta sahanın önemli ismi Custodio da kervana katıldı. İç yan bağlarında ödem oluşan 33 yaşındaki Portekizli'nin 3 hafta oynayamayacağı bildirildi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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