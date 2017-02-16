 Akhisar Belediyespor'da ayrılık – Fotomaç – 16 Şubat 2017 Akhisar Belediyespor'da ayrılık" /> Akhisar Belediyespor'da ayrılık" />
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    'da ayrılık

    Akhisar Belediyespor'da ayrılık

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , sezon başında kadrosuna kattığı stoper ile yollarını ayırdı.

    Kulübü Menajeri Ferdi Şindil, yönetim tarafından alınan karar gereği sezon başında kadrolarına kattıkları stoper 'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini belirtti.

    Öte yandan kadro dışı bırakılan Mervan Çelik'in ise teknik heyetin raporu doğrultusunda alt yapı ile çalışmalara devam ettiği bildirildi.

    BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI
    Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Akhisar Belediyespor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde hazırlıklarına devam etti.

    Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan antrenmanda, sol yüzük parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak iç yan bağlarında ödem oluşan Custodio ve kasığından sakatlanan Larsson antrenmanda yer almadı.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:31
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