Akhisar Belediyespor'da ayrılık
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, sezon başında kadrosuna kattığı stoper Serdar Kesimal ile yollarını ayırdı.
Akhisar Belediyespor Kulübü Menajeri Ferdi Şindil, yönetim tarafından alınan karar gereği sezon başında kadrolarına kattıkları stoper Serdar Kesimal'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini belirtti.
Öte yandan kadro dışı bırakılan Mervan Çelik'in ise teknik heyetin raporu doğrultusunda alt yapı ile çalışmalara devam ettiği bildirildi.
BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI
Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Akhisar Belediyespor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan antrenmanda, sol yüzük parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak iç yan bağlarında ödem oluşan Custodio ve kasığından sakatlanan Larsson antrenmanda yer almadı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:31
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db Sezon basindan beri gerek TFF gerek MHK tarafindan acik acik kollanan BJK var Sayin Baskan, daha fark edemedinmi? Bu soru cok gereksiz bence
- Sabri halen oynuyor mu?
Toplam 5
Yorum
canyavuz teşekkürler yönetim..etiklik açıklaması yapan karabüklüler önce söylesinler neden zamanında emenike yi fb ye karşı oynatmamışlardı ?
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db TFF nin tüm kurullari ve kurumlari BJK li. Ihtiyac olunca her zaman MHK, PFDK, Fikstür organizasyonlari ile takimlarini destekliyorlar.
Akhisar Belediyespor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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