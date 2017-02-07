 Akhisar Belediye gol çalışıyor... – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Akhisar Belediye gol çalışıyor...

    Akhisar Belediye gol çalışıyor...

    Akhisar Belediye geride kalan 19 hafta sonunda rakiplerine sadece 11 gol atabildi.

    Manisa ekibi böylece ligin en az gol atan takımı olurken 19. haftalar itibariyle lig tarihinde en az gol attığı sezonuna ulaşmış oldu. Akhisar Belediye, Süper Lig'de 19. haftalar itibariyle 2009-10 sezonunda sonra 14 golün altında kalan (11 gol) ilk takım oldu. En son 2009-10 sezonunda Denizlispor 19.haftada 13 gol atabilmişti. Teknik direktör Tolunay Kafkas ise sürekli gol çalışması yaptıklarını söyledi.

    AKHİSAR STADI'NI SPONSOR BİTİRECEK
    Akhisar Stadı ve kapalı spor salonunun ismi "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" olarak değişti. Yeni stat inşaatının Akhisar Belediyesi tarafından ihale edileceğini ifade eden Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Yarın Ankara'da Spor Toto ile sponsorluk anlaşması yapacağız. Bundan sonraki maliyetin tamamını teşkilat karşılayacak" dedi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:58
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