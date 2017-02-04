Akhisar'da hedef çeyrek final
Ege temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gümüşhanespor'u ağırlayacak.
Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Spor Toto 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor'u konuk edecek.
Kupada G Grubu'nu lider tamamlayan Akhisar Belediyespor, H Grubu'nu ikinci sırada bitiren Gümüşhanespor'u yenip, adını çeyrek finale yazdırmak amacında.
Akhisar Belediyespor'da grup aşamasında 10 gol atan Vaz Te, kupada en fazla gol atan isim olarak dikkati çekmişti.
Gümüşhanespor, Tuzlaspor gibi son 16 turuna kalarak bir üst tur mücadelesi veren 2. Lig ekiplerinden biri olarak dikkati çekiyor. Tarık Daşgün'ün teknik direktörlüğünü yaptığı kırmızı-beyazlı ekip, 2. Lig Kırmızı Grup'ta 43 puanla lider durumda bulunuyor. Gümüşhanespor, H Grubu'nda Trabzonspor'u averajla geride bırakarak Atiker Konyaspor'un ardından son 16 turuna yükseldi.
Akhisar Belediyespor ile Gümüşhanespor arasındaki karşılaşma, saat 12.30'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:00
- Köybaşı 9 ay sonra
Toplam 4
Yorum
utanmazlar fenerein yüz karası..böyle transfer olur mu..adam küfür etti..ama fenerde.
- Şenlendirici
Toplam 6
Yorum
birakin birakin ufak enisteyi tutmayin :)
- Beşiktaş Quaresma ile sözleşme uzattı
Toplam 21
Yorum
ozi azizden tırssaydı fiko fenerin furbolcularını beleşe alırdı.q7 bi gitti geldi pişman oldu.bidaha giderse biliyor başına gelecekleri
Akhisar'da hedef çeyrek final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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