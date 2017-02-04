Akhisar'da hedef çeyrek final

Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Spor Toto 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor'u konuk edecek.

Kupada G Grubu'nu lider tamamlayan Akhisar Belediyespor, H Grubu'nu ikinci sırada bitiren Gümüşhanespor'u yenip, adını çeyrek finale yazdırmak amacında.

Akhisar Belediyespor'da grup aşamasında 10 gol atan Vaz Te, kupada en fazla gol atan isim olarak dikkati çekmişti.

Gümüşhanespor, Tuzlaspor gibi son 16 turuna kalarak bir üst tur mücadelesi veren 2. Lig ekiplerinden biri olarak dikkati çekiyor. Tarık Daşgün'ün teknik direktörlüğünü yaptığı kırmızı-beyazlı ekip, 2. Lig Kırmızı Grup'ta 43 puanla lider durumda bulunuyor. Gümüşhanespor, H Grubu'nda Trabzonspor'u averajla geride bırakarak Atiker Konyaspor'un ardından son 16 turuna yükseldi.

Akhisar Belediyespor ile Gümüşhanespor arasındaki karşılaşma, saat 12.30'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.