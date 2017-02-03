Akhisar kupada çeyrek final istiyor
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nu lider bitirerek son 16 turunda 2'nci Lig ekibi Gümüşhanespor ile eşleşen Akhisar Belediyespor gözünü çeyrek finale dikti.
Pazar günü 19 Mayıs Stadı'nda saat 12.30'da başlayacak karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Akhisar Belediyespor'da ara transferin son gününde kadroya katılan Sokol Cikalleshi ve Jeremy Bokila'nın da on birde sahaya çıkacağı öğrenildi.
Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 6-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas'ın rakibin hafife alınmaması konusunda oyuncularına uyarılarda bulunduğu bildirildi.
Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 15, kapalı alt 10, maraton 6 ve kale arkası da 5 TL olarak belirlendi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:37
- Emenike ve Wiel yönetim baskısıyla
Toplam 5
Yorum
SLoRd Hocanın bazı söylemleri maç sonu canlı yayında yapması yanlış bir tutum lakin en yanlışı işi bilmeyen yönetimdir artık istifa etmeliler..
- Kartal 34 yıldır Fener’i eliyor!
Toplam 30
Yorum
------------* FENER SAVUNMA FUTBOLU OYNAMAZSA..MERTÇE ÇIKARSA KARŞIMIZA..ŞÖLEN OLUR BU MAÇ..ŞÖLEN.
- Caceres, Milan ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
ATAKAN Elbet birinden geçer, hangisi tutarsa hesabı :)
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