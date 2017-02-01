 Akhisar'dan çifte forvet transferi! – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Akhisar'dan çifte forvet transferi!

    Akhisar'dan çifte forvet transferi!

    ekiplerinden , Çin'in Guangzhou takımından ile 'den 'yi renklerine bağladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel'in de katıldığı törende, Bokila ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada, Cikalleshi ile sezon sonuna kadar sözleşme yapıldığı kaydedildi.

    Bu arada, Bokila, Türkiye'de geçen sezon Eskişehirspor'da forma giymişti.

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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