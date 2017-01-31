Akhisar'dan çifte forvet transferi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Çin'in Guangzhou takımından Loteteka Bokila ile Medipol Başakşehir'den Sokol Cikalleshi'yi renklerine bağladı.
Akhisar Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel'in de katıldığı törende, Bokila ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Cikalleshi ile sezon sonuna kadar sözleşme yapıldığı kaydedildi.
Bu arada, Bokila, Türkiye'de geçen sezon Eskişehirspor'da forma giymişti.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:32
- 10'un gibisi yok
Toplam 14
Yorum
balon rikerink kulübede emanet duruyor, değişiklik oyuna müdahale motivasyon sıfır. yaptığı hatalar yüzünden en az beş puan gitti.
- Aziz Yıldırım'dan hakem açıklaması
Toplam 38
Yorum
Süreyya Adam bir kez olsun kendine sorar.Ya Obra geldi baketbol başarı üstüne başarı sağladı.Ha keza voleybol öyle.Niçin futbol olmuyor diye sorar.Tamam Obrayı bulan getiren sizlersiniz.Ama takımın kurulmasında ve kimlerin alınıp gönderileceğine takımın nasıl basketbol oynayacağına adam karar veriyor.Futbolda ise takımın başına hoca getiriliyor fakat sonrasında her şeye A.Yıldırım karar veriyor.Utanmaz adam ben inşaat mühendisiyim futboldan mı anlamayacağım diye kafa tutuyor.Seyircl parasını vermesine rağmen gelmiyor.Neden;A.Yıldırım
- Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
Toplam 11
Yorum
ASLANLI. ARTIK ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDIN ÇEKİL EŞİNE ÇOCUĞUNA ZAMAN AYIR ÇIK DOLAŞ ALİ ŞEN GİBİ MANEVİ BAŞKAN OL.KILAVUZ USLUDAN UZAK DUR.YAZIK .
Akhisar'dan çifte forvet transferi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.