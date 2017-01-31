Akhisar'dan çifte forvet transferi!

Akhisar Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel'in de katıldığı törende, Bokila ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.





Açıklamada, Cikalleshi ile sezon sonuna kadar sözleşme yapıldığı kaydedildi.

Bu arada, Bokila, Türkiye'de geçen sezon Eskişehirspor'da forma giymişti.