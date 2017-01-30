Akhisar Arena'da isim değişikliği

2011 yılında inşaatına Akhisar Arena Stadı olarak başlanan ve yapımı duran yeni stadın yapımı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı'nın sponsorluğunda Akhisar belediyesi tarafından yapılacak.

2011 yılında inşaatına başlanan ancak yapımı duran Akhisar Arena Stadı'nın isim değişikliği de belediye meclis toplantısı gündemine alındı. Akhisar Belediyesi tarafından yeni stadın isminin 'Spor Toto Akhisar Stadı' olarak değiştirilmesi talep ediliyor.



Akhisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada belediye meclisinin şubat ayı toplantı gündeminde Akhisar Arena Stadı'nın isim değişikliğinin gündeme alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada meclis toplantısının ilk gündem maddesi "Spor Toto ile protokol yapılıp Akhisar Stadı ve Kapalı Spor Salonu 'Spor Toto Akhisar Stadı ve Kapalı Spor Salonu' isminin verilmesi" olduğu bildirildi.



Meclisin onay vermesi bekleniyor

Öte yandan uzun zamandır yapımı duran ve Spor Toto Süper Lig'de 5 yıldır mücadele veren Akhisar Belediyespor'un oynayacağı stadın bir an önce yapımının tamamlanması için MHP ve CHP belediye meclis üyelerinin de bu maddeyi onaylaması bekleniyor.



Reşatbey Mahallesi 2213 ada 1 parsel kayıtlı 52 bin 137 metrekare yüzölçümlü arsa üzerine UEFA standartlarında 12 bin seyircili kapasiteli stadyum ve 2 bin seyircili spor salonu yapılacak. Stadyum inşaatının yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlandığı bildirilirken spor salonunun ise zemin çalışması yapılmış durumda bulunuyor.