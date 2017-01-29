 Akhisarlı Vaz Te’den rekor – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Akhisarlı ’den rekor

    Akhisarlı Vaz Te’den rekor
    Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 12 gol atıp krallıkta zirveye çıkan Akhisar Belediyeli , dün akşam rekor kırdı! Dün 25 kez topla buluşan Portekizli oyuncu, 7 kez ofsayta düşüp bu sezon ligde en fazla ofsayta düşen oyuncu oldu.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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