Akhisar en farklı mağlubiyetini aldı
Galatasaray'a deplasmanda 6-0 yenilen Akhisar Belediyespor, 5 yıldır mücadele ettiği Süper Ligi'deki en farklı mağlubiyetini almanın üzüntüsünü yaşadı.
Ligin üçüncü haftasında Cihat Arslan'ın yerine takımın başında geçen Kafkas üç sezondur Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren yeşil siyahlı ekibi alt gruptan kurtarmayı bir türlü başaramazken, kötü gidişin bir kaç hafta daha devam etmesi halinde yönetimin teknik kadroda kan değişikliğine gidebileceği öne sürüldü.
Göreve geldiğinde kadronun yetersiz olduğunu açıklayıp, devre arasında kendi oyun sistemine uygun futbolcuları transfer ederek çıkışa geçecekleri mesajlarını veren Kafkas'ın ara transferde aldırdığı oyuncular beklentilerin çok uzağında kalırken, takımın önemli gol silahı Rodallega'nın Trabzonspor'a satılması, camiadaki eleştiri dozunun artmasına yol açtı. Taraftarlar, Galatasaray bozgunundan sonra, "Takımım adına ortaya koyabilecek bir argümanım yok" şeklinde açıklama yapan tecrübeli teknik adamı sosyal medyada sert ifadelerle eleştirdi.
Kaynak: DHA
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:49
- Quaresma bize gelmek istedi
Toplam 33
Yorum
masalcı dede yav he he gece yatmadan önce dinleyin uykunuz çabuk gelir aziz dededen masallar 20 yıldır koltuk başarısı bundan kanan çok tabi eee me mee e
- Quaresma bize gelmek istedi
Toplam 33
Yorum
Zx1903 Hayatın yalan senin.
- Akhisar en farklı mağlubiyetini aldı
Toplam 1
Yorum
t4532 Akhisarın boş bir tarafına gelmiş talihsiz gün, üzülmek gereksiz. 59 yan paslık Semih-Sabri topçuluğundan çıkamayan Galatasarayın şansı yok.
Akhisar en farklı mağlubiyetini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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