''G.Saray çok haklı bir galibiyet aldı''
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 6-0 yenildikleri maçta kötü bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kafkas, "Bizim için her gün güneşli olmuyor ama gerçekten takımımızı tanımakta zorluk çektik. Galatasaray çok haklı bir galibiyet aldı. Daha da farklı kazanabilirdi. Şapkamızı önümüze koyup, düşünmemiz gerekiyor. Bugün oynanan futbol bizim için ciddi bir sorun gibi gözüküyor. Sezonun bütününe baktığımızda hiç böyle bir oyun ortaya koymamıştık. Bugün elle tutulur bir tarafımız yoktu." diye konuştu.
Tolunay Kafkas, maçta hem savunma hem de hücumda ortaya bir şey koyamadıklarını anlatarak, "Bunun sonucunda ağır bir yenilgi aldık. Takımım adına söyleyebilecek ya da ortaya koyabilecek bir argümanım yok. Özür dilerim, söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:04
- ''Görevi bıraksın''
Toplam 23
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HERKEZE SALDIRIP GÜNDEME GETIRMEYE BASLADI BUARA FB BAYA KÖTÜ KOKULAR GELIYOR TEK FB MALI DURMUNU GÜNDEM DISI TUTUYOR NEDENSE?
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 21
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HARBIDEN FENERLILER MASAL ANLATIYOR VERGI YOK KUR TABI TEK FB DE VAR BJK ,GS,TS YOK O DERT AZIZ KISACA FB BATIRDIM DIYEMIYOR.
- Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap
Toplam 49
Yorum
ömer bu da gol değil aziz yıldırım yeter artık türk futbolunu en iyi şekilde hizmet istiyorsan futboldan uzak dur paran çok git film falan çevir
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