 ''G.Saray çok haklı bir galibiyet aldı'' – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''G.Saray çok haklı bir galibiyet aldı''

    ''G.Saray çok haklı bir galibiyet aldı''

    Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 6-0 yenildikleri maçta kötü bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kafkas, "Bizim için her gün güneşli olmuyor ama gerçekten takımımızı tanımakta zorluk çektik. Galatasaray çok haklı bir galibiyet aldı. Daha da farklı kazanabilirdi. Şapkamızı önümüze koyup, düşünmemiz gerekiyor. Bugün oynanan futbol bizim için ciddi bir sorun gibi gözüküyor. Sezonun bütününe baktığımızda hiç böyle bir oyun ortaya koymamıştık. Bugün elle tutulur bir tarafımız yoktu." diye konuştu.

    , maçta hem savunma hem de hücumda ortaya bir şey koyamadıklarını anlatarak, "Bunun sonucunda ağır bir yenilgi aldık. Takımım adına söyleyebilecek ya da ortaya koyabilecek bir argümanım yok. Özür dilerim, söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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