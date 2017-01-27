Akhisar, Galatasaray maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray'la karşılaşacak Akhisar Belediyespor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Son çalışmasını teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesislerinde yapan Akhisar Belediyesporlu futbolcular, kara yoluyla İzmir'e geçtikten sonra uçakla İstanbul'a gidecek.
Ege temsilcisinde cezalı Custodio ile sakatlıkları bulunan Soner Aydoğdu ve Larsson yarın forma giyemeyecek.
Ligde Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından Kardemir Karabüspor'a 1-0 yenilen, Kayserispor'la golsüz berabere kalan Ege temsilcisi, sadece 1 puan aldığı son 2 haftada gol sevinci yaşayamadı.
Türk Telekom Arena'da yarın saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Akhisar Belediyespor karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:56
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 79
Yorum
kartal orhan haklısın büyükkuş uefa kupan var ş.lgi finallerin var 100 kere şampiyon olmuşsun (şaibeliler hariç) komiksiniz ve herkes güşüyor ha ha ha
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 79
Yorum
vedaku Ekici'yi suçluyorsan BJK ile yaptığın anlaşmayı açıklayacaksın. Biliyor ki Ekici'ye Olcay transferinde yaptırım uyguladığı ortaya çıkacak.
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 79
Yorum
kartalorhan başkanımızın dürüstlük adına söylediklerini alkışlıyorum.ancak biz beşiktaş taraftarı olarak ekiciyi istemiyoruz başkanım ver gitsin fenere
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