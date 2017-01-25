 Mustafa Yumlu imzayı attı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Mustafa Yumlu imzayı attı

    Mustafa Yumlu imzayı attı

    Akhisar Belediyespor, Trabzonspor'dan Mustafa Yumlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'a transferi için takasta kullanılan 29 yaşındaki stoper, imzalanan sözleşmenin ardından takıma katıldı.

    Mustafa Yumlu, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bugünkü antrenmana katılarak Galatasaray maçı hazırlıklarında yer aldı.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:42
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