Mustafa Yumlu imzayı attı
Akhisar Belediyespor, Trabzonspor'dan Mustafa Yumlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'a transferi için takasta kullanılan 29 yaşındaki stoper, imzalanan sözleşmenin ardından takıma katıldı.
Mustafa Yumlu, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bugünkü antrenmana katılarak Galatasaray maçı hazırlıklarında yer aldı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:42
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Yorum
mbs 8e gonder bedava al 13 e gönder bedava al süper diğerleride ders alsın bundan ama almazlar yetenek meselesi
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Yorum
gülücük çocukları ekran başından uzak tutalım lütfen
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Yorum
Federal*** CAS size cezayı kesince görürsün kupanın kupayı inşAllah kümeye gideceksiniz nereye kadar halının altına süpürceksiniz pisliği görücez size operasyon yapılmadı şantaj için yaptıklarınız ortaya çıkarıldı sapla samanı bir birinden ayırın santaj farklı bir suç tabii ama gerçeği değiştirmiyor yiğen
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