Akhisar maça Rodallega’sız çıkacak

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yeşil-siyahlılar, bugün akşam saatlerinde Manisa'ya geçerek otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Öte yandan ismi Trabzonspor ile anılan Hugo Rodallega idmana çıkmazken, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın ise Kayserispor maçına Ricardo Vaz Te ile başlaması bekleniyor.

Hugo Rodallega'nın pazartesi günü bordo-mavili takıma imzayı atacağı, karşılığında ise Mustafa Yumlu'nun anlaşma sağlanması halinde yeşil-siyahlı formayı giyeceği bildirildi.