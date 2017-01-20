Akhisar maça Rodallega’sız çıkacak
Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Yeşil-siyahlılar, bugün akşam saatlerinde Manisa'ya geçerek otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Öte yandan ismi Trabzonspor ile anılan Hugo Rodallega idmana çıkmazken, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın ise Kayserispor maçına Ricardo Vaz Te ile başlaması bekleniyor.
Hugo Rodallega'nın pazartesi günü bordo-mavili takıma imzayı atacağı, karşılığında ise Mustafa Yumlu'nun anlaşma sağlanması halinde yeşil-siyahlı formayı giyeceği bildirildi.
Hugo Rodallega'nın pazartesi günü bordo-mavili takıma imzayı atacağı, karşılığında ise Mustafa Yumlu'nun anlaşma sağlanması halinde yeşil-siyahlı formayı giyeceği bildirildi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu kadroyla şampiyon olabiliriz"
Toplam 2
Yorum
Siyah-Beyaz1903 pereirada derdi gecen sene bu zamanlarda aynisini 30. haftalardada besiktasda puan kayipedecek :)
- Talisca'ya izin yok
Toplam 22
Yorum
Gsli Bir futbol sever olarak bu adam fena ne bruma ne de bir başkası rakipleri adeta korkutuyor... Pes 16 da Barçaya aldim :)
- Kerim Frei Birmingham’da
Toplam 10
Yorum
cevap bjk adam 3 yıl önce 1,3 euroya geldi atma yalanı hemen....
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