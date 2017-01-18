"Trabzonspor'dan resmi teklif yok"
Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, futbolcuları Hugo Rodallega'ya Trabzonspor'dan şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi.
Rodallega'nın yeşil-siyahlı takımda mutsuz olduğu iddialarının doğru olmadığının altını çizen Eryüksel, "Aksine oyuncumuz burada çok mutlu. Son lig maçında da sahadaydı. Ailesi İzmir'de yaşıyor, çocukları İzmir'de okuyor, keyfi çok yerinde." ifadelerini kullandı.
- "Tek resmi teklif Çin'den"
Hüseyin Eryüksel, Rodallega için tek resmi transfer teklifinin Çin'den geldiğini açıkladı.
Kulübe, İngilizce ve Çince gelen bir elektronik postayla Rodallega'ya transfer teklifi yapıldığını dile getiren Eryüksel, "Rodallega'ya tek resmi teklif Çin'in Henan Jianye takımından geldi. Bu e-mailde de herhangi bir rakam yoktu. Fiyat bilgisi almak istiyorlardı, cevap bile vermedik." değerlendirmesinde bulundu.
- "Rodallega'ya yeni teklif sunduk"
Akhisar Belediyespor Başkanı, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Kolombiyalı golcüye bir yıllık yeni bir kontrat teklifi sunduklarını bildirdi.
Rodallega'nın uzun yıllar Akhisar Belediyespor'da kalmasını istediklerini vurgulayan Hüseyin Eryüksel, "Bir yıllık yeni teklif sunduk. Kısa bir süre içinde cevabını bekliyoruz. Oyuncumuzun cevabının olumlu olacağını düşünüyoruz. Çünkü o bizi, biz de onu çok seviyoruz." şeklinde konuştu.
Eryüksel, "Rodallega'nın menajeri Türkiye'ye geliyor." haberleri hakkında ise, "Menajerini en son 1,5 sene önce gördüm. Türkiye'ye geldiğinden ya da geleceğinden de haberim yok." yorumunda bulundu.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:45
- Omurgamız çöktü
Toplam 11
Yorum
www sorry ama bence kalemiz cöktü....son 2-3 mac kipirdanmistin ama adana macinda yine cöktün volkan.
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 95
Yorum
Tarafsız Adam Aziz fener yönetimindeki görevinden ayrılsın Türkiyede bu adamı tanıyan çıkmaz,koca camiaya arkasını dayamış durmadan gerilim stres yaratıyo
- Ekici’ye Of’tan yanıt
Toplam 12
Yorum
BJK arkadaşlar bunu dedi çünkü beşiktaşta oynayamaz sadece ofsporda oynar .O gelse sadece kalitemizi düşürür başka birşey yapmaz.
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