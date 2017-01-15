 Tolunay Kafkas'tan Rodallega'ya tepki – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Tolunay Kafkas'tan Rodallega'ya tepki

    Tolunay Kafkas'tan Rodallega'ya tepki

    Akhisar Belediyespor, Afrika Uluslar Kupası'na giden Traore, Yatabare ve Poko gibi en etkili hücum oyuncularından yoksun Kardemir Karabükspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaparken Trabzonspor'a transferi gündemde olan Hugo Rodallega'nın üst üste 6'ncı lig maçında da gol atamaması teknik direktör Tolunay Kafkas'ı çileden çıkardı.

    "Yaşanan süreç bize de, oyuncuya da zarar veriyor" diyen Tolunay Kafkas, "Bir oyuncuya tekliflerin olması çok doğal, fakat sıkıntı verici olay, süreci çok uzatmaları. Bu iş oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz" dedi.
    Bu arada yeşil siyahlı taraftarlar da ara transferde alınan oyunculardan Olcan Adın, Samardzic ve Larsson'u yedek soyundurup Kafi Adu'yu kadroya bile dahil etmeyen tecrübeli teknik adama sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Devre arasında transfer edilen futbolcuların takıma hemen katkı sağlaması gerektiğini savunan futbolseverler, Tolunay Kafkas'ı ve yönetimi ağır bir dille eleştirdi.

    Tolunay Kafkas ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maç berabere de bitebilirdi. Yeni aldığımız oyuncular da takıma girdiği zaman çok daha iyi olacağız" yorumunu yaptı.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:20
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