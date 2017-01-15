Tolunay Kafkas'tan Rodallega'ya tepki
Akhisar Belediyespor, Afrika Uluslar Kupası'na giden Traore, Yatabare ve Poko gibi en etkili hücum oyuncularından yoksun Kardemir Karabükspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaparken Trabzonspor'a transferi gündemde olan Hugo Rodallega'nın üst üste 6'ncı lig maçında da gol atamaması teknik direktör Tolunay Kafkas'ı çileden çıkardı.
"Yaşanan süreç bize de, oyuncuya da zarar veriyor" diyen Tolunay Kafkas, "Bir oyuncuya tekliflerin olması çok doğal, fakat sıkıntı verici olay, süreci çok uzatmaları. Bu iş oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz" dedi.
Bu arada yeşil siyahlı taraftarlar da ara transferde alınan oyunculardan Olcan Adın, Samardzic ve Larsson'u yedek soyundurup Kafi Adu'yu kadroya bile dahil etmeyen tecrübeli teknik adama sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Devre arasında transfer edilen futbolcuların takıma hemen katkı sağlaması gerektiğini savunan futbolseverler, Tolunay Kafkas'ı ve yönetimi ağır bir dille eleştirdi.
Tolunay Kafkas ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maç berabere de bitebilirdi. Yeni aldığımız oyuncular da takıma girdiği zaman çok daha iyi olacağız" yorumunu yaptı.
Tolunay Kafkas ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maç berabere de bitebilirdi. Yeni aldığımız oyuncular da takıma girdiği zaman çok daha iyi olacağız" yorumunu yaptı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hadi Garry
Toplam 14
Yorum
rıza çebi selçuk top falan oynamıyor 2 yıldır tolga artık bu takıma girmeli! sezon sonu üst düzey adam alınmalı ortasahaya!
- "Korkuyorsunuz"
Toplam 29
Yorum
comancee Sen zaten her Gs maçında yeniliyorsun ve hep bir bahanen var.. senden teknik direktör felan olmaz..
- Ağlayarak ayrıldı
Toplam 2
Yorum
sebo güle güle güzel insan seni seviyoruz canım kardeşim
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