Akhisar deplasmanda suskun
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 1-0 mağlup olan Akhisar Belediyespor, bu sezon dış sahada oynadığı 9 maçın 6'sında gol üretemedi.
Kaydettiği 11 golle ligin en az skor üreten ekibi konumunda olan Akhisar Belediyespor, geride kalan 17 maçın 8'inde gol bulamadı. Ege temsilcisi gol üretemediği 6 maçı deplasmanda oynadı.
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda 17 Ocak Salı günü Bursaspor'a konuk olacak Akhisar Belediyespor, ligde ise 21 Ocak Cumartesi Kayserispor'u ağırlayacak.
- Transferler
Ara transfer döneminde şimdiye kadar 4 oyuncuyu kadrosuna katan Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, bu isimlerden hiçbirine Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de şans vermedi.
Ege temsilcisinde yeni transferlerden Daniel Larsson ile Olcan Adın sonradan oyuna girdi. Olcan Adın, son resmi maçına 19 Mayıs 2016'da Galatasaray'da, Kayserispor karşısında çıkmıştı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:24
- ''Transfer sürecektir''
Toplam 5
Yorum
By dr DOgru hakemlerle gelirse hep sonuca varırsınız.mete kalkavan o kadar destek olmasına rağmen bir gol anca atabildiniz. Beleşten degil helal yoldan kazanmaya bak bebegim
- Sporting’in Wiel ısrarı
Toplam 2
Yorum
sdf sdf ne satışı ne alışı becerebiliyorsunuz bu işi yapabilecek geçmişteki gibi adamlar lazım
- Salih Uçan Çizme’ye
Toplam 3
Yorum
sdf sdf seonun ilk iki maçı müthişti sonra ne oldu bu çocuğa
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