Akhisar, Karabük'e hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına bugün Antalya'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında üst sıraları hedefleyen Akhisar Belediyespor, Antalya kampını tamamlıyor. Manisa ekibi, Karabükspor'la oynayacağı karşılaşma için bugün Antalya'da yapacağı antrenmanın ardından yarın Karabük'e hareket edecek. Saat 17.00'de başlayacak olan çalışmayla birlikte Antalya kampını tamamlayacak olan yeşil-siyahlılar, yarın saat 15.50 uçağı ile Ankara'ya hareket edecek, oradan da Karabük'e geçecek.
Akhisar Belediyespor'da sarı kart cezası bulunan orta saha oyuncusu Sissoko, maç kadrosunda yer almayacak. Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın, Karabükspor karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 ise şu şekilde: Fatih Öztürk-Ömer, Smardic, Caner, Lopes-Özer, Custodio, Aykut, Onur, Olcan-Hugo Rodallega.
İkinci devre yapılan takviyelerin takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarına vurgu yapan Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar da, Karabük deplasmanında 3 puan alarak ikinci devreye moralli başlamak istediklerine vurgu yaptı.
Akhisar Belediyespor'da sarı kart cezası bulunan orta saha oyuncusu Sissoko, maç kadrosunda yer almayacak. Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın, Karabükspor karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 ise şu şekilde: Fatih Öztürk-Ömer, Smardic, Caner, Lopes-Özer, Custodio, Aykut, Onur, Olcan-Hugo Rodallega.
İkinci devre yapılan takviyelerin takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarına vurgu yapan Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar da, Karabük deplasmanında 3 puan alarak ikinci devreye moralli başlamak istediklerine vurgu yaptı.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Holosko ve Bobo şov!
Toplam 4
Yorum
gazi aboubakar ikinci yarı coşar
- Hava koşulları transferi vurdu
Toplam 2
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tsahmet07 gel artık caceres, her saat geldin mi diye haberlere bakıyorum
- Müjde! Medjani geliyor
Toplam 6
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erdem61 Bu adam iş yapar. Mücadeleci ve kazanma arzusu ile faydalı olacaktır.
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