"Trabzonspor'dan bize teklif..."
Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Hugo Rodallega'nın transferi için Trabzonspor'la anlaştıkları yolundaki haberlerin doğru olmadığını açıklarken, Trabzonspor'dan ciddi bir teklif almadıklarını söyledi.
Şu ana kadar Galatasaray'dan Olcan, Gaziantepspor'dan Larsson, Henan Jianye'den Samardzic ve Malmö'den Kofi Adu'yla anlaştıklarını hatırlatan Hüseyin Eryüksel, forvete genç bir oyuncu alabileceklerini ifade etti. Kofi Adu'ya Süper Lig'den pek çok kulübün talip olduğunu ancak Ganalı oyuncunun kendilerini tercih ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Eryüksel, "Kofi Adu, Türkiye'deki dostlarıyla yaptığı görüşmeler sonrası, daha cazip öneriler almasına rağmen Akhisar'da karar kılmış. Bunda kulübümüzün istikrarlı yapısı ile futbolcuya karşı tutumunun önemli rol oynadığını düşünüyorum" diye konuştu.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:16
- İşte son Kartal
Toplam 18
Yorum
masallah herkes uzman olmus !!
- Fener'e koşuyor!
Toplam 32
Yorum
Sneijder_W 13. sıradaki Trabzonspor'da gösterdiği üstün başarı yüzünden febe'ye transfer oldu. 10 numara koydum sahaya başladım oynamaya . 10 numara koydum sahaya da başladım oynamaya. Maça baktım 10 numara yok başladım ağlamaya.
- İşte son Kartal
Toplam 18
Yorum
engin bos konusuyorsun cihad kardes..1. babel bonservissiz geldi, masinin artmasinin sebebleri var, 1. deportivo da iyi futbol oynadi ve kulüblerin ilgisini cekti2. bonservisi yok 3.türkiyenin hali belli, sen babel gibi bir futbolcuyu 2 mio getirebiliyorsan, helal olsun dersin birakirsin. Simdi gelelim mitrovice, adam 23 yasinda hirvat milli takimda oynuyor, kaca gelecekti? hem ekici nerde oynuyor, mitrovic nerde oynuyor, sen istersen ilk önce bunu arastir..
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