Akhisar'dan transfer hamlesi
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Akhisar Belediyespor, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Manisa ekibi, Ganalı ön libero Enoch Kofi Adu'yu kadrosuna dahil etti.
İsveç 1. Lig ekiplerinden Malmö forması giyen Adu, kendisini 3,5 yıllığına Akhisar Belediyespor'a bağlayan imzayı attı. Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyesi Harun Eryüksel'in hazır bulunduğu törende, Adu sözleşmeyi imzaladı.
26 yaşındaki Enoch Kofi Adu, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde de 18 karşılaşmada forma giydi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:27
- Savunma yapacak
Toplam 11
Yorum
sercan korkmaz Onun için mi 7 golle Galatasaray'da erenle birlikte en çok gol atan oyuncu oldu.Yasin'in yaptığı yanlışlıkları kimse gözardı edemez ama dortmund alt yapısından yetişmiş ve Galatasaray'da da gerçek anlamda kalitesini konuşturan futbolcu hakkında lütfen arkadaşlar biraz daha dikkatli yorum yapalım.
- 7 yıl sonra bir ilk
Toplam 5
Yorum
zafer mehmet ekicinin presi ve uzaktan şutları çok etkili.zor deplasmanlarda ve kapanan defans yapan takımlara karşı yıpratıcı bir tekniği var. fb ye çok faydalı olur. deplasmanlarda oynasın yeter .
- Ndiaye ısrarı!
Toplam 7
Yorum
Federal*** Çok çabuk hareketli bir oyuncu Mehmet Ekici gitti gibi zaten kalmasınıda istemiyorduk bize ligi tanıyan ve bizi ileri taşıyacak Ndiaye gibi orta saha lazım önündede Niasse olursa mükemmel olur ...
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