Akhisar'dan transfer hamlesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Galatasaraylı sol kanat oyuncusu Olcan Adın ve Gaziantepsporlu forvet Daniel Larsson'un ardından Çin Süper Lig takımlarından Henan Jianye'nin Slovenyalı stoperi Miral Samardzic'i kadrosuna dahil ederek üçüncü transferini gerçekleştirdi.
Futbola ülkesinin Kriglav Kranj takımında başlayan 29 yaşındaki Samardzic ardından Maribor'a transfer olurken, daha sonra Rusya'da Sheriff Tiraspool ve Hırvatistan'da Rijerka formalarını giydi. 2016'da Henan Jianye ile anlaşan Sloven stoper, kısa süre önce sona eren Çin Süper Ligi'nde 13 maça çıktı. 14 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Samardzic Türkiye'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ve Akhisar'da başarılı olacağına inandığını söyledi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:48
- "Ben çok özel bir oyuncuyum"
Toplam 3
Yorum
Göreceğiz Bazı yayın kuruluşlarında Babel aleyhinde şöylede böylede diye algı yaratılma çabaları var Futbolcu gelir gelmez bazılarının morelleri bozuldu çok yönlü çok kuvvetli ayaklarına hakim tik tak oyununa girebilen yapısı var Bazuka gibi şutlarıda buna dahil..Beşiktaşa çok şey katacaktır
- Rodrigues ayaklanması!
Toplam 11
Yorum
metinn yönetimin ne yaptigini anlayan varsa beri gelsin yok menejeri katarda mac ayarlamista hasilati sidika ya verislindemis ilk ucakla gönderildi yazanda var yok 28 inde yasi dolacakta bekleniyor yazanda var bence yönetim cikipta aciklama yapmasi gerekiir.
- Trabzonspor üç yıldız için uğraşıyor
Toplam 9
Yorum
ihsan 5 yada 6 oyuncu alınır fakat gene mustafa yumlu zeki yavru bunlar gene oynamaya devam ederler
Akhisar'dan transfer hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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