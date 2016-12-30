Kafkas: 20 puan iyi
AKHİSAR Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, "İç sahada ligin şampiyon olmuş takımlarının yanı sarı Osmanlı ve Konya gibi bu ligin önemli takımlarıyla maçlar yaptık. Alınan 20 puan bence çok iyidir" dedi.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
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Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
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Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
Kafkas: 20 puan iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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