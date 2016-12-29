Akhisar, Rodallega ile masaya oturacak
Akhisar Belediyespor yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Geçen sezon 34 maçta 19 kez ağları havalandıran golcü oyuncu, bu sezon 16 maçta 4 gol kaydederken yeşil-siyah forma ile toplamda 53 maçta 25 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.
Sezon sonunda Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona erecek olan Hugo Rodallega ile ilgili Çin dahil olmak üzere Süper Lig'den de birkaç kulübün talip olduğu yazılı medyada yer alırken, golcü oyuncu tüm iddiaları yalanladı.
Acar: "Rodallega'dan çok memnunuz"
Rodallega ile devre arası kampında masaya oturmaya hazırlandıklarını ifade eden Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Oyuncumuzun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Biz ve teknik heyetimiz Rodallega'dan çok memnunuz. Takım için tüm fedakarlığı gösteriyor. Kendisine kulübümüzün imkanları dahilinde teklifimizi devre arası kampında sunup masaya oturacağız. Eğer kabul ederse sözleşmesini uzatmak istiyoruz" dedi.
Acar, ulusal medyada yer alan Bilal Kısa ve Miroslav Stoch ile ilgili transfer haberlerini de yalanladı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:33
- Akhisar, Rodallega ile masaya oturacak
Toplam 1
Yorum
Alparslan Turan Eto, Rodallega gibi isimler bence Trabzonspor'a ilaç olur. Aatıf'ı da Fenerbahçe'den alırlarsa büyük iş yaparlar.
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 42
Yorum
Alparslan Turan Bu Aatıf ve Mehmet takası her iki takıma da faydalı olur. Aatıf lider futbolcu Trabzon'da iyi iş çıkarır. Mehmet'de Fenerbahçe'nin aradığı orta saha oyuncusu. Ayrıca Trabzon yönetimi Fenerbahçe ile iyi geçinirse tıpkı Burak Yılmaz'da olduğu gibi Fenerbahçe'den önemli oyuncuları kadrosuna katabilir.
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 42
Yorum
~VİRA~ Madem bu adam kötü niye gs fb bjk istesin yorum yapanların çoğu istanbul takımlarını tutanlar gözümüze sokuyorlar anlamamız için anlamıyoruz
Akhisar, Rodallega ile masaya oturacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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