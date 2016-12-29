Akhisar, Rodallega ile masaya oturacak

Akhisar Belediyespor yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Yeşil-siyahlılar, geçen sezon başında İngiliz ekiplerinden Fulham'dan bonservissiz olarak kadroya katılan Rodallega'nın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hugo Rodallega'nın gelen transfer tekliflerini kabul etmeyeceği ve ailesinin de Akhisar'da mutlu olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.



Geçen sezon 34 maçta 19 kez ağları havalandıran golcü oyuncu, bu sezon 16 maçta 4 gol kaydederken yeşil-siyah forma ile toplamda 53 maçta 25 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.



Sezon sonunda Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona erecek olan Hugo Rodallega ile ilgili Çin dahil olmak üzere Süper Lig'den de birkaç kulübün talip olduğu yazılı medyada yer alırken, golcü oyuncu tüm iddiaları yalanladı.



Acar: "Rodallega'dan çok memnunuz"

Rodallega ile devre arası kampında masaya oturmaya hazırlandıklarını ifade eden Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Oyuncumuzun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Biz ve teknik heyetimiz Rodallega'dan çok memnunuz. Takım için tüm fedakarlığı gösteriyor. Kendisine kulübümüzün imkanları dahilinde teklifimizi devre arası kampında sunup masaya oturacağız. Eğer kabul ederse sözleşmesini uzatmak istiyoruz" dedi.



Acar, ulusal medyada yer alan Bilal Kısa ve Miroslav Stoch ile ilgili transfer haberlerini de yalanladı.