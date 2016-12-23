 Gaziantepli Larsson Akhisar Belediye’de – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Gaziantepli Larsson Akhisar Belediye’de

    Gaziantepli Larsson Akhisar Belediye’de
    Akhisar Belediyespor, devre arası transfer dönemi öncesi anlaşmaya vardığı Olcan Adın'ın ardından Daniel Larsson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İsveç uyruklu 29 yaşındaki forvet oyuncusu, yeni takımında çok başarılı olacağını söyledi. Golcü oyuncu Larsson son iki sezondur Süper Lig'de Gaziantepspor forması ile 46 maçta 4 gol kaydederken, 4 de asist yaptı. Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel ise "Transfer çalışmalarımız devam edecek" dedi.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:51
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