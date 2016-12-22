Akhisar Belediyespor, Larsson'la anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor'la yollarını ayıran Daniel Larsson'la anlaştı.
Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Larsson'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. İmza törenine kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Harun Eryüksel ve İbrahim Evren Acar'ın katıldığı belirtildi.
2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'a transfer olan İsveçli 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Gaziantepspor'da kupada ve ligde 52 maçta 5 gol kaydetti.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:24
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 4
Yorum
taraftar size unutamayacağınız bir yeni yıl hediyesiyle geliyoruzzz.bekleyin.
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 4
Yorum
işte hakemlerimiz cüneyt deniz alper hüseyin yunus bülent fırat özgür mete tolga halis adı halis ama niyetler hiç halis değil FB BJK GS nin kazanması için ne gerekirse yapılıyor 2li mücadelelerde top fb gs deyse devam top rakipte kalmışsa FB GS lehine faul. Serdar Titayı itiyor bir şey yapmadım diye ellerini kaldırıyor hakem kararını veriyor. Serdar Titaya çelme takıyor bir şey yapmadım diye ellerini kaldırıyor hakem kararını veriyor. hakem Mersinli oyunculara kart gösteriyor. FB li oyunculara kaşlarını çatıyor. Rıza hoca kenarda çıldırıyor. GS maçında 6. dakikada Adem Büyük düşürüldü faul verilseydi avantaj olacaktı. avantaj olmasın diye faul verilmedi. daha sonra Adem Büyük yine düşürüldü top Babelde kaldı Avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu. Avantaj olmasın diye faul verildi. oyun geriye döndürüldü. oyuncular ters olsaydı her 2 pozisyonda sarı kart olurdu. bunlara tehlike olacak takımlar budanıyor. bunlardan deniz yüzüne gözüne bulaştırınca azledildi şimdi dili çözüldü.. konuşunca cezayı yedi...
- Van Persie şoku
Toplam 11
Yorum
kemal geleli 2 yıl oldu ,adam ya sakat,ya antrenman eksiği var ya da küs...iki maç var üç maç yok...ama yılda 5 milyon cepte..bu nasıl transfer?...
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