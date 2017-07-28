Adanaspor'dan ''sahte imza'' iddiasına cevap
Adanaspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Edgar Da Silva'nın sözleşmesinin feshinde, başkan Bayram Akgül'ün sahtecilik ve dolandırıcılık yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Turuncu-beyazlı kulüp, takımla ilişiği kesilen Da Silva'nın avukatı Sezgin Güraslan'ın, fesih işlemini başkan Akgül'ün sahte imzayla gerçekleştirdiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu yönünde medyada yer alan haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu.
Söz konusu fesih belgesindeki imzaların, kulüp yetkilisi ve Da Silva'ya ait olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Noter huzurunda imzalanan bir belgenin Edgar Da Silva'ya ait olmadığının iddia edilmesini, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yetkili makamların uzman kişi veya kurumlara yaptıracağı incelemelerle, bu beyanlarımızın doğruluğu teyit edilecektir. Bu konuda en ufak bir şüphemiz bulunmamaktadır. Yapılmak istenen, kulübümüz ve Bayram Akgül hakkında olumsuz kamuoyu algısı oluşturmak, itibarımızı zedelemektedir. Bunların yegane sebebi de haksız kazanç elde etme isteğidir. Kulübümüz ve Bayram Akgül mevzuata ve etik kurallara aykırı, hem kaynağı hem de amacı belli bu girişim hakkında tüm yasal başvurularda bulunacaktır."
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:37
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Galatasaray'a transfer çalımı
Toplam 12
Yorum
Bu kadar mı Belediye takımına dünya yıldızı kaptırdınız clichy olsaydı elenmezdik. Dünya yıldızı bir adama 1 yöneticiyle mi gidilir ? tebrikler dursun.
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Lucescu'nun Galatasaray kararı
Toplam 27
Yorum
taraftar HAYATI BOYUNCA G.S BUYUK BİR TAKIMMI ÇALIŞTIRMIŞ,BABA OĞUL KAPAĞI ATMAYA ÇALIŞIYORLAR
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Emre Çolak'tan harika frikik golü
Toplam 10
Yorum
Hata yaptınız Emrenin kalitesini fatih hoca oynattığı zamanda biliyordum. Çok kötüydü son zamanlarda. Ama buraya kiralansaydı bruma gibi dönerdi.
Adanaspor'dan ''sahte imza'' iddiasına cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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