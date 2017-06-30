Adanaspor topbaşı yaptı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesislerinde, teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yaptı. Antrenman öncesi oyuncularıyla tek tek tokalaşan Arın, daha sonra oyunculara kısa bir konuşma yaptı.
Koşuyla başlayan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından tekrar koşuyla tamamlandı.
Yaklaşık bir saat süren antrenmana, yeni transferler Bahattin Köse, Yener Arıca, Onur Akbay, Gökhan Meral ve Muarrem Doğan da katıldı.
Adanaspor, çalışmalarını yarın sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla sürdürecek.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:43
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Amatörde küçülme!
Toplam 6
Yorum
Hasan Hüseyin KARABAĞ Türk sporu ve bu kararı alanlar için utanç vesilesi.. Köklü bir spor kulübü sadece futbol kulübüne dönüştürülüyor. Bu ayıbı taşıyacaksınız.
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Arda kadroda
Toplam 3
Yorum
Huseyin Simdi yorumlarda sirf trabzonlu diye korumaya kalkarlar yarin bigun oynarken etmedik hakaret birakmaxlar klasik ts taraftari iste ne olacak
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 8
Yorum
Hasan Hüseyin KARABAĞ Yeni yuvana hoş geldin Sinan Kardeş. Her zaman örnek sporcu idin. Bunu devam ettireceğine ve yeni başarılarla taçlandıracağına eminiz.
Adanaspor topbaşı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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