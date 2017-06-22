 Adanaspor'da çifte transfer – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Adanaspor'da çifte transfer

    Adanaspor'da çifte transfer

    TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Eyüpspor'dan Muharrem Doğan ve Adana Demirspor'dan Onur Akbay'ı kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı defans oyuncusu Muharrem, "Adanaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Allah'ın izniyle burada önemli başarılar yaşamak istiyorum. Adanaspor hedefi olan bir camia. Umarım bu yıl Adanaspor'u tekrar Süper Lig'e taşırız." ifadesini kullandı.

    Adanaspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan savunma oyuncusu Onur da transferin camiaya hayırlı olmasını temenni ederek, "Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül'e ve transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adanaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:31
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