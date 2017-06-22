Adanaspor'da çifte transfer
TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Eyüpspor'dan Muharrem Doğan ve Adana Demirspor'dan Onur Akbay'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı defans oyuncusu Muharrem, "Adanaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Allah'ın izniyle burada önemli başarılar yaşamak istiyorum. Adanaspor hedefi olan bir camia. Umarım bu yıl Adanaspor'u tekrar Süper Lig'e taşırız." ifadesini kullandı.
Adanaspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan savunma oyuncusu Onur da transferin camiaya hayırlı olmasını temenni ederek, "Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül'e ve transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adanaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:31
-
Gençler kampta
Toplam 5
Yorum
memet şu salih şimdi 15 milyon euroya kapışırlardı ama yabancı hocalar oynatmadı yeteneğini ve kalitesini ortaya çıkarmamak için .harcadılar yazık
-
Kombine rekoru
Toplam 4
Yorum
sami jimnastikcilerde belli ki kuyruk acisi uzun sure devam edecek, 4-0 lik serinin acisi kolay kolay gecmeyecege benziyor. fikoya da ders oldu
-
G.Saray uçağının ilk yolcuları
Toplam 46
Yorum
fanatik gs li ya şöyle bir başkanlığınız dönemini gözden geçirin. galatasaray a verdikleriniz galatasaraydan aldıklarınızın yüz yıl gerisinde insaf yahu
Adanaspor'da çifte transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.