Adanaspor pas ve taktik çalıştı
Adanaspor Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nde yaptığı pas ve taktik çalışması ile sürdürdü.
Osman Yereşen Tesisleri?nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde orta ve şut çalışması yapan turuncu beyazlı takım 1 saat 20 dakika süren antrenmanı taktik oyunu ile tamamladı.
Teknik direktör Eyüp Arın Artık ligin sonuna geldik. Biz de Fenerbahçe maçı ile Süper Lige veda edeceğiz. Küme düşen bir ekibiz ancak mücadelemiz maç kazanma yönünde hala devam ediyor. Fenerbahçe karşısında da güzel bir futbol ortaya koymak istiyoruz dedi.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:45
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Trabzonspor taktik çalıştı
Toplam 3
Yorum
Ertunga Bursayı yenmeliyiz yakışan bucur
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 46
Yorum
kartal ya geç bu masalları artık senin taraftarın bile yemiyor vakıfbank eczacıbaşı kaç kez dünya şampiyonu oldu da ne oldu gel erkek oyunu FUTBOL
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''Gerizekalılık''
Toplam 100
Yorum
bjkone 60 mlıyona takım kurup bıde katılmak ıcın para ode elıne bı teneke kupa verıp yollasınlar parayıda cebe ındıre gandı,sız sazanlarda sevının
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