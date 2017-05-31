 Adanaspor pas ve taktik çalıştı – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Adanaspor pas ve taktik çalıştı

    Adanaspor pas ve taktik çalıştı

    Adanaspor Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nde yaptığı pas ve taktik çalışması ile  sürdürdü.

    Osman Yereşen Tesisleri?nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde orta ve şut çalışması yapan turuncu beyazlı takım 1 saat 20 dakika süren antrenmanı taktik oyunu ile tamamladı.
    Teknik direktör Eyüp Arın Artık ligin sonuna geldik. Biz de Fenerbahçe maçı ile Süper Lige veda edeceğiz. Küme düşen bir ekibiz ancak mücadelemiz maç kazanma yönünde hala devam ediyor. Fenerbahçe karşısında da güzel bir futbol ortaya koymak istiyoruz dedi.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:45
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