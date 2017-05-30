Adanaspor hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Çalışma, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Adanaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:42
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
Harıka Hele şükür
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Wiel’in davası en az 2 yıl sürer
Toplam 2
Yorum
OSMAN EĞER İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DOLANDIRILDI İSE DOLANDIRANLARA HELAL OLSUN.NİYE Mİ? WİEL DE FENERBAHÇE Yİ DOLANDIRMADI MI ? KAÇ MAÇ OYNADI?
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
analiz fb li olarak tek para edecek topçunuz,akıllı olun,18-20 olursa verin,15 de iyi para,ama dursun özbek olmasın o görüşmede 6 ya verir wallah:D
Adanaspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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