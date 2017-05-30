 Adanaspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    hazırlıklarını sürdürdü

    Adanaspor hazırlıklarını sürdürdü

    , Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

    Çalışma, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

    , maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:42
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