Adanaspor'da mesai sürdü

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı.

Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını noktalayarak, karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.