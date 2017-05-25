 Adanaspor'da mesai sürdü – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Adanaspor'da mesai sürdü

    Adanaspor'da mesai sürdü

    Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.

    Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı.

    Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını noktalayarak, karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:00
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