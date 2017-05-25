Adanaspor'da mesai sürdü
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı.
Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını noktalayarak, karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:00
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İşte F.Bahçe-Trabzonspor maçının hakemi
Toplam 3
Yorum
fb avrupaya antalyaspor gidecek trabzonspora kadıköyden çıkış yok avrupa bileti yok ts ye antalyaspor gidecek avrupaya
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G.Saray ilk transferini yaptı
Toplam 1
Yorum
İSTİYORUZ.. YASİN DE BÖYLE GELDİ. NE YAPTI GS DA GAZİANTEP KÜME DÜŞMESE ONU DA YAPAMAYACAĞIZ BU GİDİŞLE. BİZ KÜMME DÜŞMÜŞ BİR TAKIMIN OYUNCUSUNU DEĞİL İYİ KENDİNİ AŞMIŞ BİR FUTBOLCUYU GS YA
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"7'ncilik hedefine ulaştık"
Toplam 1
Yorum
dost gaziantep bu adamı kacırdı ligden düştü akhisar okanı hocayı aldı ligden düşmeyi sezon basında gelse ilk bese girecekti
Adanaspor'da mesai sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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