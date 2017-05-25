 Adana prestij peşinde – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Adana prestij peşinde

    Adana prestij peşinde
    Ligden düşen , şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta karşılaşacağı M.Başakşehir'e gözdağı verdi. Teknik Direktör , "Deplasmanda M.Başakşehir ile oynayacağız. Rakibimiz karşısında en iyi şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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