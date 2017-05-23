Adanaspor’da Başakşehir mesaisi başladı

Adanaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Medipol Başakaşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ikişerli gruplara ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde 2 takıma ayrılan turuncu-beyazlılar, minyatür kalede maç yaparak antrenmanı tamamladı.



?Adanaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına 24 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.