Adanaspor’da Başakşehir mesaisi başladı
Adanaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
?Adanaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına 24 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:22
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Defansın yeni lideri Aderlan Santos
Toplam 9
Yorum
Aslan BRAGADAN VALEVIA'YA HATIRI SAYILIR BIR PARAYA TRANSFER OLMUS HAYIRLISI DIYELIM
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‘Tertemiz’ göndermesi
Toplam 18
Yorum
emre işiniz varsa yoksa fener 2011 sampiyonlugu o o zman hem içerde hem dışarda yenseydiniz ya feneri malum şampiyonlugu hakketiniz ya ...
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Fenerbahçe'ye iki genç yetenek!
Toplam 8
Yorum
Aykut Kocaman Aykur kocaman transferleri .. malesef Aykut Kocaman geçecek başa belli
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