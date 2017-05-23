 Adanaspor’da Başakşehir mesaisi başladı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Adanaspor’da Başakşehir mesaisi başladı

    Adanaspor’da Başakşehir mesaisi başladı

    Adanaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

    Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Medipol Başakaşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ikişerli gruplara ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde 2 takıma ayrılan turuncu-beyazlılar, minyatür kalede maç yaparak antrenmanı tamamladı.

    ?Adanaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına 24 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:22
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