 Eyüp Arın: "Lige veda maçlarını oynuyoruz" – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Eyüp Arın: "Lige veda maçlarını oynuyoruz"

    Eyüp Arın: "Lige veda maçlarını oynuyoruz"

    Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, “Lige veda maçlarını oynuyoruz” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Adanaspor, sahadan 1 puan ile ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, lige veda maçları oynadıklarını söyledi. Arın, "Bulunduğumuz konum ne olursa olsun kişiliğimizden taviz vermeden oynamaya çalışıyoruz. Kayserispor kümede kalmayı garantilemiş, biz de lige veda maçlarını oynuyoruz. Aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz. Oyun disiplinimizden taviz vermeden oynamaya çalışıyoruz. Yeneceğimiz bir maçtı. Çok net 3-4 tane pozisyonumuz vardı. İyi bir maç oldu. Geleceğimiz adına bazı adımlar atıyoruz. Alt yapıdan 6 oyuncumuzla oynadık" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:45
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