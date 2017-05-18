Adanaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlılar, idmanı orta ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Açıklamada, turuncu-beyazlı ekibin yarın yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla Kayseri'ye hareket edeceği belirtildi.