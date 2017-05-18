 Adanaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Adanaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

    Adanaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

    Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlılar, idmanı orta ve şut çalışmasıyla tamamladı.

    Açıklamada, turuncu-beyazlı ekibin yarın yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla Kayseri'ye hareket edeceği belirtildi.

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:38
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