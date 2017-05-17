Adanaspor'dan taraftara "sabırlı olun" çağrısı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak bir alt lige düşmesi kesinleşen Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, "Taraftarımıza sesleniyorum, göstereceğimiz sabırla en güzel günleri hep beraber göreceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.
Şartlar ne olursa olsun Adanaspor'un prestiji için oynayacaklarını kaydeden Arın, "Şimdi bir sınavdan geçiyoruz. Bu sınav için birlikteliğe ihtiyaç var. Çileyi de güzelliği de birlik olarak yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Eyüp Arın, hep birlikte fedakarlık yapacaklarını belirterek, şunları aktardı:
"Adanaspor'u daha anlamlı kılmak ve yolları bir araya getirmek için camia olarak çaba sarf edeceğiz. Zor olanı yapmayacağız ve yaptırmayacağız. Adanaspor sevgisi, kusursuz bir sevgidir. Bu slogan ile Adanaspor bizi mutsuz etse de bizim yapacağımız şey onu sevmektir. Turuncu-beyaz formamız ve armamız, bir başkadır. Bizim camia koşarken değil, düşerken yanımızda olanlarındır. Taraftarımıza sesleniyorum, göstereceğimiz sabırla en güzel günleri hep beraber göreceğimize inanıyorum. Oyuncularımın Trabzonspor karşısındaki performanslarının, son 3 maça yansımasını bekliyorum. Kayserispor maçına bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Kendi oyun anlayışımızdan taviz vermeden, oyunu çirkinleştirmeden, izleyenlere keyifli bir maç seyrettirmek istiyoruz."
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:12
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Adım adım 3. yıldıza!
Toplam 4
Yorum
kartalpençesi BJKnin muazzam bir potansiyeli var. Kadroyu koruyup, 10 numara,golcü,stoper,sağ bek ve atibaya alternatif alınsın.5 sene şampiyon oluruz
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N'Doye ve Rodallega'da hayal kırıklığı
Toplam 4
Yorum
baksoy Trabzonspor Ersun YANAL ' ın deneme tahtası oldu , öyle oluyor böyle de olur mu ? sil baştan yeniden dene , Aytaç ' la BERO ile olur mu dene
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Adım adım 3. yıldıza!
Toplam 4
Yorum
kartalpençesi Geçen sene bir iddiam vardı.Bana güldüler.Tekrar diyorum.Adam gibi 4 transfer yapılsın,4. yıldızı fenerden önce takarız.
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