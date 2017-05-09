Adanaspor'da Trabzonspor mesaisi
Spor Toto Süper Lig'de puan cetvelinde son sırada bulunan Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, şartlar ne olursa olursun her maça kazanmak için çıkacaklarını belirtti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arın, cumartesi günü iç sahada yapacakları Trabzonspor maçına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Bulunduğumuz konum itibarıyla her maçın önem derecesi yüksek. Trabzonspor ligin önemli takımlarından birisi. Bu hafta bizim için matematiksel anlamda lig şekillenecek. Şartlar ne olursa olursun biz her maçı kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Ligde 30 haftalık bölümü 23 puanla geride bırakan Adanaspor, 32. haftada Kayserispor, 33. haftada Medipol Başakşehir, 34. ve son haftada ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 16:17
- Beşiktaş taraftarlarına iki ayrı kontrol
Toplam 2
Yorum
pinokyo sen duydun mu..................................
- Sow: Bu ülkeyi seviyorum
Toplam 7
Yorum
kartal biz sevmiyoruz.cumhurbaskaninida aziz yildirim ve volkan la ayni karede bukadar semimi pozlari icin kiniyoruz.oy verirken bunu unutmayacagiz
- Uğur Çiftçi imzaya kaldı
Toplam 23
Yorum
Erol Galatasaray scautları Allah rızası için skubiçi bir izleyin.
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