 Adanaspor, Fırtına'ya hazırlanıyor – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    , Fırtına'ya hazırlanıyor

    Adanaspor, Fırtına'ya hazırlanıyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde çift kale maç yaptı.

    Turuncu-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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