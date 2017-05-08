Adanaspor, Fırtına'ya hazırlanıyor
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde çift kale maç yaptı.
Turuncu-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:07
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ozan volkan hatalı davrandı ve taliska bizim takımımızın TERBİYESİNDE oyuncusu değil.SEBA BÖYLE DERDİ ONUN İÇİN KALİTELİ OLARAK HATIRLANACAK.
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