Adanasporlu Renan Diniz, taburcu edildi
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Antalyaspor maçında sol el bileği kırılan ve 2 gün önce operasyon geçiren Adanaspor'un Brezilyalı futbolcusu Renan Diniz, taburcu edildi.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve Antalya ekibinin 5-2 üstünlüğüyle sona eren maçta, hava topuna yükselirken girdiği ikili mücadelede sakatlanan Diniz, ameliyattan 2 gün sonra hastaneden çıktı.
Brezilyalı savunma oyuncusu Diniz, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:30
- Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'ndeki 113 takımdan fazla gol attı!
Toplam 1
Yorum
o zaman Bjk ve Fb ye fark atmış demek ki ronaldo tek başına
- ''Cengiz Ünder hediyemiz olsun''
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Tr Abartılacak bir futbolcu değil.Fizik olarak gelişirse ve kendini iyi eğitirse iş yapabilir.Türkiye ne yetenekliler gördü.
- Emenike 8 maç ceza alabilir!
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Tr Eğer ırkçılık yaptıysa bir daha Türkiye de top oynayamasın! 8 maç nedir ırkçılık için!
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