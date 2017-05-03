 Adanasporlu Renan Diniz, taburcu edildi – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Adanasporlu , taburcu edildi

    Adanasporlu Renan Diniz, taburcu edildi

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Antalyaspor maçında sol el bileği kırılan ve 2 gün önce operasyon geçiren 'un Brezilyalı futbolcusu , taburcu edildi.

    5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve Antalya ekibinin 5-2 üstünlüğüyle sona eren maçta, hava topuna yükselirken girdiği ikili mücadelede sakatlanan Diniz, ameliyattan 2 gün sonra hastaneden çıktı.

    Brezilyalı savunma oyuncusu Diniz, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:30
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