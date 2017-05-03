 Adanaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

    Adanaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Futbolcular daha sonra 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan turuncu-beyazlılar, 80 dakika süren idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:35
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