Adanaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular daha sonra 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan turuncu-beyazlılar, 80 dakika süren idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:35
- Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'ndeki 113 takımdan fazla gol attı!
Toplam 1
Yorum
o zaman Bjk ve Fb ye fark atmış demek ki ronaldo tek başına
- ''Cengiz Ünder hediyemiz olsun''
Toplam 5
Yorum
Tr Abartılacak bir futbolcu değil.Fizik olarak gelişirse ve kendini iyi eğitirse iş yapabilir.Türkiye ne yetenekliler gördü.
- Emenike 8 maç ceza alabilir!
Toplam 4
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Tr Eğer ırkçılık yaptıysa bir daha Türkiye de top oynayamasın! 8 maç nedir ırkçılık için!
Adanaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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