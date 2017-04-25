Kafa kafaya oynadık
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Beşiktaş ile kafa kafaya oynadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunu çirkinleştirmeden oynamaktı amacımız. Bugün o konuda başarılı olduk. Yediğimiz üç golün iki tanesi pozisyon hatası" dedi.
Beşiktaş çok iyi takım
Eyüp Arın, Beşiktaş'ın çok güçlü takım olduğunu vurgulayarak, "Üstün yetenekli bireysel oyuncuları var. Oyuncularımı da kutluyorum. Beşiktaş gibi bir takıma karşı, bu coşkulu taraftar önünde oynamak kolay değil. Hakem de iyiydi" diye konuştu.
Beşiktaş çok iyi takım
Eyüp Arın, Beşiktaş'ın çok güçlü takım olduğunu vurgulayarak, "Üstün yetenekli bireysel oyuncuları var. Oyuncularımı da kutluyorum. Beşiktaş gibi bir takıma karşı, bu coşkulu taraftar önünde oynamak kolay değil. Hakem de iyiydi" diye konuştu.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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