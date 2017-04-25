 Kafa kafaya oynadık – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Kafa kafaya oynadık

    Kafa kafaya oynadık
    Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Beşiktaş ile kafa kafaya oynadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunu çirkinleştirmeden oynamaktı amacımız. Bugün o konuda başarılı olduk. Yediğimiz üç golün iki tanesi pozisyon hatası" dedi.

    Beşiktaş çok iyi takım
    , Beşiktaş'ın çok güçlü takım olduğunu vurgulayarak, "Üstün yetenekli bireysel oyuncuları var. Oyuncularımı da kutluyorum. Beşiktaş gibi bir takıma karşı, bu coşkulu taraftar önünde oynamak kolay değil. Hakem de iyiydi" diye konuştu.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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