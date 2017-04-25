 Bu kez içerde! – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Bu kez içerde!

    Bu kez içerde!
    Siyah-beyazlılar, bu sezon ceza sahası dışından en çok gol atan takımlar sıralamasında zirvede yer alıyor. Ceza sahası dışından toplam 10 kez rakip fileleri havalandıran Kara Kartallar, dün akşam ise Adanaspor'a atılan 3 golü de ceza sahası içinden buldu.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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