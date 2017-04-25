Bu kez içerde!

Siyah-beyazlılar, bu sezon ceza sahası dışından en çok gol atan takımlar sıralamasında zirvede yer alıyor. Ceza sahası dışından toplam 10 kez rakip fileleri havalandıran Kara Kartallar, dün akşam ise Adanaspor'a atılan 3 golü de ceza sahası içinden buldu.