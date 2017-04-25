 Adana’da 10 yabancı – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Adana’da 10 yabancı

    Adana’da 10 yabancı
    'da dün akşam ilk 11'de 10 yabancı futbolcu sahaya çıktı. Türk kontenjanında Almanya doğumlu Tevfik Altındağ ilk 11'de şans bulurken, kalanlar yabancılardan oluştu. İlk 11'de 7 Brezilyalı ve birer Macar, Kamerunlu ve Senegalli oyuncu oynadı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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