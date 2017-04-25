Adana’da 10 yabancı
Adanaspor'da dün akşam ilk 11'de 10 yabancı futbolcu sahaya çıktı. Türk kontenjanında Almanya doğumlu Tevfik Altındağ ilk 11'de şans bulurken, kalanlar yabancılardan oluştu. İlk 11'de 7 Brezilyalı ve birer Macar, Kamerunlu ve Senegalli oyuncu oynadı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Adana’da 10 yabancı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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