Adanaspor dayanıklılık çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Adanaspor, bugün sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Gençlik Gelişim Sorumlusu Eyüp Arın çalışma öncesi saha kenarında oyuncularla toplantı yaptı. Saat 10.00'da başlayan antrenman, 70 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı. Turuncu-beyazlılar, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün saat 18.00'de Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Oğuzhan’ı bana getir
Toplam 11
Yorum
rapçı SİZİ GÖREMEDİĞİNİZİ SEVİLLA A.MADRİD İNTER ROMA LAZİO VB KLÜBLER GÖRÜYO ? DEMEK ADAMLAR BİŞEYDEN ANLAMIYOLAR YAZIK OnLARA ;) ;) ;) ;) ;)
- Lyon taraftarı maça gelmeyecek
Toplam 1
Yorum
biri ne zaman satışa çıkacak
- Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 3
Yorum
:D Siz futbolcunun arkadasından iş çevirip kafanıza göre biz ne dersek yapar zaten derseniz olacağı bu :D tek suclu beceriksiz ts yöntimi
Adanaspor dayanıklılık çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.