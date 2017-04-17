Adana’dan lidere mesaj

Ligin son sırasında yer alan Adana'dan 28. haftada konuk olacağı Beşiktaş'a mesaj var. Teknik direktör Eyüp Arın, "Süper Lig'e tutunma umudumuz olması için bu maçtan en az 1 puan almalıyız. İşimiz kolay değil ama elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.