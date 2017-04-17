 Adana’dan lidere mesaj – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Adana’dan lidere mesaj

    Adana’dan lidere mesaj
    Ligin son sırasında yer alan Adana'dan 28. haftada konuk olacağı Beşiktaş'a mesaj var. Teknik direktör Eyüp Arın, "Süper Lig'e tutunma umudumuz olması için bu maçtan en az 1 puan almalıyız. İşimiz kolay değil ama elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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