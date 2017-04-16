 Adanaspor gol yağdırdı – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    gol yağdırdı

    Adanaspor gol yağdırdı
    Ligde 20 puanla son sırada yer alan Adanaspor, dün altyapı takımıyla hazırlık maçı oynadı ve 5-1 kazandı. Turuncu-beyazlıların gollerini; Emre Uğur, Ahmet Dereli (2), ikinci yarıda Vinicius ile Reynaldo kaydetti. Adana, Beşiktaş maçının hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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