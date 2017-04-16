Adanaspor gol yağdırdı

Ligde 20 puanla son sırada yer alan Adanaspor, dün altyapı takımıyla hazırlık maçı oynadı ve 5-1 kazandı. Turuncu-beyazlıların gollerini; Emre Uğur, Ahmet Dereli (2), ikinci yarıda Vinicius ile Reynaldo kaydetti. Adana, Beşiktaş maçının hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.