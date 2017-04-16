Adanaspor gol yağdırdı
Ligde 20 puanla son sırada yer alan Adanaspor, dün altyapı takımıyla hazırlık maçı oynadı ve 5-1 kazandı. Turuncu-beyazlıların gollerini; Emre Uğur, Ahmet Dereli (2), ikinci yarıda Vinicius ile Reynaldo kaydetti. Adana, Beşiktaş maçının hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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