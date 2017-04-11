 Şahin’den veda mesajı – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Şahin’den veda mesajı

    Şahin’den veda mesajı
    Ç.Rize'ye evinde 3-1 yenilen Adana'da istifa eden , veda etti. Şahin, "Görevler ve makamlar geçicidir. 'un geleceğine daha fazla faydalı olamayacağımızı düşündüğümüzden dolayı ekibimle görevimizi bırakmış bulunmaktayız" dedi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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